При пожаре в пятиэтажке на западе Москвы погиб человек, двое пострадали

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По адресу: ул. Озерная, д. 14, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате пожара один человек погиб и двое получили травмы», — сказал источник.

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В столичном главке МЧС подтвердили информацию о пожаре. Отмечается, что пожарные спасли 13 человек.

«Общая площадь пожара составила около 30 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей спасены 13 человек, из них двое детей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано.