В ДНР назвали организаторов покушения на Захарченко

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Александр Казаков, советник погибшего лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, заявил, что за покушением на главу республики стоят украинские силовики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Казаков отметил, что представители ДНР смогут «в ближайшее время» назвать руководителя группы, которая совершила покушение на Захарченко, а также объявить имя «курирующего офицера» данной структуры. Когда у советника главы ДНР спросили, стоят ли за организацией покушения Силы специальных операций Украины, он ответил утвердительно.

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«Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания», — подчеркнул Казаков.

Ранее донецкое агентство ДАН сообщало, что задержанные по подозрению в причастности к убийству Захарченко подтвердили участие властей Украины в покушении.