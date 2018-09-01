В московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье уровень погодной опасности повысили до «желтого» из-за высокой пожароопасности. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается на сайте Гидрометцентра.

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Согласно имеющейся информации, такие же погодные условия будут действовать в других областях ЦФО. При этом в Орловской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Белгородской и Воронежской областях уровень погодной опасности повышен до «оранжевого» уровня.

Ранее сообщалось, что в субботу, 1 сентября, ожидается до +26°С без осадков.

В четверг, 30 августа, в Москве и Московской области также повышали уровень погодной опасности.