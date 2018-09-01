В Сочи после аварии с самолетом госпитализированы двое взрослых и ребенок

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После аварийной посадки Boeing 737 в Сочи двум взрослым и ребенку потребовалась госпитализация. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Представители администрации отметили, что все 166 пассажиров самолета были эвакуированы. 18 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

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«Троим потребовалась госпитализация — взрослому и двоим детям. Их жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее сообщалось, что после аварийной посадки Boeing 737 в Сочи умер сотрудник аэропорта. Отмечалось, что он мог умереть от сердечного приступа. Представители аэропорта пообещали оказать помощь семье скончавшегося сотрудника.