«Ъ»: в покушении на Захарченко может быть замешано его ближайшее окружение

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В убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко может быть замешано его ближайшее окружение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, взрывное устройство могли подложить в люстру или торшер в ресторане «Сепар», а в действие оно было приведено с помощью телефона.

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Отмечается, что ресторан, в котором погиб Захарченко, принадлежал начальнику его службы безопасности, и очень тщательно охранялся. По данным донецких силовиков, подготовить взрыв в ресторане без помощи «своих» было бы невозможно. Кроме того, подозреваемых ищут среди ближайшего окружения главы ДНР, так как только там могли подробно знать о его перемещениях и планах.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве Захарченко подтвердили причастность Киева к покушению.