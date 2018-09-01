В Москве в субботу ожидается +26°С

В Москве в субботу, 1 сентября, ожидается до +26°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +24 до +26°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/c, давление 756 мм рт. ст.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре.

Также ранее стало известно, что в Москве повысили уровень погодной опасности до желтого — потенциально опасного — из-за ветра и грозы, а также пожароопасности.