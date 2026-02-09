Размер шрифта
Ученые раскрыли механизм сильной алкогольной зависимости

Addiction: алкоголь меняет активность ключевых генов в мозге
Shutterstock

Хроническое употребление алкоголя существенно перестраивает работу генов в зонах мозга, отвечающих за удовольствие, контроль импульсов и принятие решений. К такому выводу пришли ученые Института нейронаук в Испании. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction.

Авторы проанализировали посмертные образцы тканей мозга людей, которые употребляли алкоголь в среднем на протяжении 35 лет. Работа была сосредоточена на эндоканнабиноидной системе — нейробиологической сети, регулирующей чувство вознаграждения, мотивацию, настроение и формирование зависимости.

Исследователи изучили две ключевые структуры мезокортиколимбической системы: префронтальную кору, связанную с планированием и самоконтролем, и прилежащее ядро, которое играет центральную роль в формировании привычек и аддиктивного поведения. В этих областях у людей с алкогольной зависимостью выявили выраженный дисбаланс экспрессии генов по сравнению с контрольной группой.

В частности, экспрессия гена рецептора CB1, тесно связанного с закреплением зависимости и риском рецидива, была значительно повышена: более чем вдвое в префронтальной коре и почти на 80% в прилежащем ядре. Напротив, активность гена рецептора CB2, обладающего нейропротекторными и противовоспалительными свойствами, снизилась примерно наполовину в обеих областях мозга, что может указывать на ослабление защитных механизмов нервной ткани.

Кроме того, были выявлены изменения в активности фермента FAAH, участвующего в расщеплении эндоканнабиноидов, связанных с тревожностью и системой вознаграждения. По мнению авторов, совокупность этих сдвигов помогает объяснить нарушение исполнительного контроля и высокую склонность к рецидивам у людей с алкогольной зависимостью.

Исследователи считают, что понимание того, какие именно элементы эндоканнабиноидной системы меняются и где именно в мозге это происходит, может стать основой для разработки более точных и персонализированных подходов к лечению алкогольной зависимости.

Ранее были названы фразы, которые выдают алкоголика.
 
