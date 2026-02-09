Размер шрифта
Скрывается от следствия: рэпера Oxxxymiron заочно арестовали в России

Рэпер Oxxxymiron заочно арестован в России по уголовному делу об иноагентах
Смольнинский районный суд заочно отправил под стражу Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом) (Oxxxymiron). Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Основанием для ареста стало уголовное дело, возбужденное против Федорова по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации»). Лебедева уточнила, что рэпер намеренно уклоняется от следствия, и его местонахождение неизвестно.

Срок содержания под стражей для Федорова установлен в два месяца с момента его экстрадиции на территорию России или с момента задержания на территории страны.

В 2025 году Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга трижды оштрафовал Федорова на 40 тыс. рублей за несвоевременное предоставление отчётов о деятельности за 2024 и 2025 годы. Общий штраф составил 120 тыс. рублей.

Рэпер Oxxxymiron покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции на Украине и выступил с заявлениями против действий РФ. Рэпер провел благотворительный тур в поддержку украинцев, пострадавших в связи с военными действиями.

Ранее певица Цыганова рассказала о разочаровании от интервью Гордон и Собчак.
 
