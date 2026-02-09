«Талонов нет» — не аргумент: юрист объяснила, как добиться обследования по ОМС

Отказ в обследовании по полису ОМС из-за отсутствия талонов является незаконным, а пациент вправе требовать помощь в установленные сроки или направление в другую клинику. Об этом рассказала «Известиям» старший юрист благотворительного фонда Онкологика Алена Пустовалова.

Эксперт пояснила, что система обязательного медицинского страхования является страховым механизмом с четко закрепленными в законе сроками оказания помощи. Организационные сложности медучреждений — отсутствие талонов, отпуск врача или поломка оборудования — не могут перекладываться на пациента.

Согласно Программе государственных гарантий, с момента получения направления пациент должен попасть к узкому специалисту, пройти УЗИ, рентген или сдать анализы не позднее чем через 14 рабочих дней. Такие же сроки действуют для КТ и МРТ. При подозрении на онкологические или сердечно-сосудистые заболевания сроки сокращаются до семи рабочих дней, а консультация профильного врача должна быть организована в течение трех дней. Если поликлиника не может уложиться в эти рамки, она обязана выдать направление в другое медицинское учреждение.

Юрист отметила, что на практике отказы часто связаны с финансовыми причинами: медучреждениям выгоднее растягивать очередь, чем перенаправлять пациента, поскольку в этом случае средства за обследование уходят из их бюджета.

В подобных ситуациях специалист посоветовала не ругаться с регистратурой, а сразу обращаться в страховую компанию — зачастую этого достаточно, чтобы решить вопрос. Если реакции нет, следующим шагом должно стать письменное обращение на имя главного врача с требованием провести обследование в законный срок либо выдать направление в другую клинику. Как правило, после документальной фиксации нарушения проблема решается оперативно.

Пустовалова также указала, что прохождение обследования на платной основе с последующим возвратом средств возможно, но требует доказательств того, что платная услуга стала вынужденной мерой из-за отказа в бесплатной помощи. По ее словам, пациент в системе ОМС является застрахованным лицом с конкретными правами, защита которых через официальные каналы в большинстве случаев дает результат.

Ранее правительство РФ утвердило сроки медпомощи при подозрении на рак.