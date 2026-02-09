Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

«Талонов нет» — не аргумент: юрист объяснила, как добиться обследования по ОМС

Юрист Пустовалова: поликлиники нарушают закон, отказывая в обследовании по ОМС

Отказ в обследовании по полису ОМС из-за отсутствия талонов является незаконным, а пациент вправе требовать помощь в установленные сроки или направление в другую клинику. Об этом рассказала «Известиям» старший юрист благотворительного фонда Онкологика Алена Пустовалова.

Эксперт пояснила, что система обязательного медицинского страхования является страховым механизмом с четко закрепленными в законе сроками оказания помощи. Организационные сложности медучреждений — отсутствие талонов, отпуск врача или поломка оборудования — не могут перекладываться на пациента.

Согласно Программе государственных гарантий, с момента получения направления пациент должен попасть к узкому специалисту, пройти УЗИ, рентген или сдать анализы не позднее чем через 14 рабочих дней. Такие же сроки действуют для КТ и МРТ. При подозрении на онкологические или сердечно-сосудистые заболевания сроки сокращаются до семи рабочих дней, а консультация профильного врача должна быть организована в течение трех дней. Если поликлиника не может уложиться в эти рамки, она обязана выдать направление в другое медицинское учреждение.

Юрист отметила, что на практике отказы часто связаны с финансовыми причинами: медучреждениям выгоднее растягивать очередь, чем перенаправлять пациента, поскольку в этом случае средства за обследование уходят из их бюджета.

В подобных ситуациях специалист посоветовала не ругаться с регистратурой, а сразу обращаться в страховую компанию — зачастую этого достаточно, чтобы решить вопрос. Если реакции нет, следующим шагом должно стать письменное обращение на имя главного врача с требованием провести обследование в законный срок либо выдать направление в другую клинику. Как правило, после документальной фиксации нарушения проблема решается оперативно.

Пустовалова также указала, что прохождение обследования на платной основе с последующим возвратом средств возможно, но требует доказательств того, что платная услуга стала вынужденной мерой из-за отказа в бесплатной помощи. По ее словам, пациент в системе ОМС является застрахованным лицом с конкретными правами, защита которых через официальные каналы в большинстве случаев дает результат.

Ранее правительство РФ утвердило сроки медпомощи при подозрении на рак.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!