Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

СМИ сообщают, что украинские диверсанты пытаются заходить в тыл ВС РФ в ДНР

ТАСС: диверсанты ВСУ в российской форме пытаются заходить в сторону ДНР
Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские диверсанты в российской форме пытаются заходить в тыл ВС РФ в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских иловых структурах.

«Последние дни активизировались украинские диверсанты. Они пытаются заходить в российской форме с территории Запорожской области в направлении юго-западной части ДНР», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что диверсанты из Вооруженных сил Украины (ВСУ) не добились какого-либо результата.

7 февраля пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой» рассказал, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоявшая из американских, британских и польских наемников, была уничтожена в зоне спецоперации на второй линии обороны.

По его словам, российские бойцы при отступлении с первой линии обороны встретили группу американских, британских и польских наемников, численностью до 10 человек, которые пытались перерезать логистические маршруты и провести минирование местности. Российские военные вступили с ДРГ в стрелковый бой.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили к Константиновке колумбийских наемников.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!