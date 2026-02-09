Украинские диверсанты в российской форме пытаются заходить в тыл ВС РФ в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских иловых структурах.

«Последние дни активизировались украинские диверсанты. Они пытаются заходить в российской форме с территории Запорожской области в направлении юго-западной части ДНР», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что диверсанты из Вооруженных сил Украины (ВСУ) не добились какого-либо результата.

7 февраля пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой» рассказал, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоявшая из американских, британских и польских наемников, была уничтожена в зоне спецоперации на второй линии обороны.

По его словам, российские бойцы при отступлении с первой линии обороны встретили группу американских, британских и польских наемников, численностью до 10 человек, которые пытались перерезать логистические маршруты и провести минирование местности. Российские военные вступили с ДРГ в стрелковый бой.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили к Константиновке колумбийских наемников.