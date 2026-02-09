Беременной Лерчек потребовалась экстренная помощь ночью

Беременной блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) экстренно вызвали скорую помощь в ночь на 9 февраля. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, Чекалина вызвала медиков, поскольку у нее начала «отниматься нога». Блогерша якобы с трудом ходит по дому. Прибывшие на место медики, подчеркивается в посте, рекомендовали знаменитости соблюдать постельный режим и дали обезболивающие препараты. У нее также были выявлены проблемы с мочеполовой системой.

SHOT добавляет, что знаменитости стало хуже после последнего судебного заседания, состоявшегося 19 января. Сегодня — 9 февраля — Чекалина тоже должна была явиться в суд, но была вынуждена пропустить встречу по состоянию здоровья.

30 декабря стало известно, что беременной блогерше Чекалиной провели операции на почки. С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек впервые госпитализировали 23 декабря.

Кроме того, Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

