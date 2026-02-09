Экс-нардеп напомнил Зеленскому о «кофе в Ялте» в ответ на обсуждение требований к России

Заявление украинского депутата Романа Костенко о том, что в перспективе у Украины будет возможность выдвинуть в адрес России новые территориальные требования, связаны с желанием приободрить общество. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник. По его словам, странно, что в контексте такого разговоре в Киеве не вспомнили тезис о «кофе в Ялте».

По словам украинского политика, Украина сейчас сталкивается со все большим количеством проблем в политической и социально-экономической сферах. Народ на Украине уже сравнивает действия ТЦК (украинских военкоматов) с гестапо, обратил внимание Олейник. Вместе с тем, в бюджете государства не хватает денег, а повышение налогов «смерти подобно», указал собеседник, поскольку это ударит по малому и среднему бизнесу.

«Поэтому, конечно, надо взбодрить общество, которое уже не верит им. Но в любом случае они продвигают этот тезис: «Вот-вот, скоро». Вы почему-то в этом перечне как-то они не указали, что будут в Крыму пить кофе. Это же мечта и (украинского лидера Владимира – «Газета.Ru») Зеленского в Ялте, там на набережной, как и этих идиотов», — сказал Олейник.

При этом экс-депутат Рады напомнил, что сам Зеленский будет считать победой Киева окончание вооруженного конфликта по принципу «стоим там, где стоим».

«А сколько ж погибнет украинцев? Они думают, что только будут погибать русские солдаты российских вооруженных сил, но это какой-то бред», — считает Олейник.

По его словам, заявление Романа Костенко рассчитано на промывание мозгов тем жителям Украины, которые еще верят нынешним властям.

Накануне депутат Рады Костенко заявлял, что переговоры о мире сейчас невыгодны для Украины. Как передавало украинское издание «Страна», по словам Костенко, для изменения переговорной позиции необходимо «остановить их на поле боя», а также «довести их потери до 50 тысяч в месяц» и «сбивать 80–90% дронов».

При таком развитии событий, считает он, Украина сможет выдвигать собственные требования.

«И уже Украина будет говорить: «А вот отдайте нам АЭС, отдайте нам Кинбурнскую косу. Отдайте нам Новую Каховку, потому что это наша территория»», — заявлял Костенко.

