В Совфеде раскрыли, как Запад пытается сорвать договоренности по Украине

В Европе рассматривают соглашение по Украине как поражение. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Когда Сергей Лавров говорит: «Надо поступать по-мужски» — это значит, что надо оставаться верными достигнутым договоренностям. Россия всегда остается верной тем договоренностям, которые достигнуты. Анкоридж — это свежая страница подходов к тому, что происходит в рамках кризиса на Украине», — сказал Карасин.

Сенатор обратил внимание, что «западноевропейские интриганы» всячески пытаются перевести дело в русло размещения своих военных на Украине. Такое развитие событий приведет лишь к обострению ситуации, подчеркнул он.

По его словам, на Западе пытаются «замаслить» тех, кто выступает против мирного урегулирования конфликта не только в Европе, но и на Украине. Кроме того, очередные пакеты санкций срывают договоренности и портят атмосферу для любых переговоров, констатировал парламентарий.

«Ситуация очень подвижная, но в этой подвижной ситуации определились четко те, кто хочет заключение мирного соглашения, и те, кто категорически возражает. Потому что в Европе рассматривают такое соглашение как собственное поражение», — сказал он.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия приняла предложение США по Украине, проблема должна быть решена. По его словам, для Москвы была важна позиция Вашингтона и «неважно, что сказали бы в Киеве или пещерные русофобы в ЕС».

Ранее Лавров заметил, что Трамп не спешит отменять введенные Байденом меры против России.