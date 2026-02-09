Размер шрифта
«Веками пытались». В Госдуме рассказали о «потугах» Европы в Арктике и Черном море

Депутат Колесник: жесткая сила России остановит Европу в Черноморском регионе
Иван Родионов/РИА «Новости»

Европейские страны на протяжении веков пытались проводить экспансию в Черноморском регионе, и останавливать их помогала только «жесткая сила России». Так в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник прокомментировал слова министра иностранных дел России Лаврова о попытках европейцев «настырно продраться» в Черное море.

«Это история не сегодняшнего дня, европейцы веками пытались завладеть контролем над Черным морем, вспомним того же Нахимова, который в свое время оборонял Севастополь. Этим вызовам Россия всегда готова противопоставить свою жесткую силу, потому что мягкая сила, как мы убеждаемся каждый раз, просто не работает», — сказал депутат.

Он напомнил, что российская сторона всегда старалась сначала опробовать дипломатические пути решения спорных ситуаций, но в Европе «понимают только грубую силу».

«Только проявление жесткой позиции держит Европу в узде. Как только наши вооруженные силы проявляют некоторые успехи, так сразу европейцы притихают на какое-то время. Похожая с Черноморским регионом ситуация, кстати, складывается и в Арктике, только там европейцы решили взять пример с США и пытаются в союзе с Канадой как-то укрепиться в Арктическом регионе. Мы в России внимательно следим и за этими потугами», — заключил Колесник.

Страны Европы «настырно продираются» в Черноморский регион, пренебрегая при этом Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), то же самое относится и к Арктике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Лавров заявил, что США утрачивают влияние и вес в мировой экономике.
 
