Девятиклассник, которого нашли мертвым в школьном туалете, имел проблемы с сердцем

E1: у погибшего в школе Екатеринбурга девятиклассника были проблемы с сердцем

Причиной смерти старшеклассника в туалете екатеринбургской школы могли стать проблемы с сердцем. Об этом сообщает Е1.

По данным издания, подросток состоял на учете у кардиолога. Молодой человек почувствовал себя плохо на перемене, когда был в уборной. По информации Telegram-канала SHOT, девятиклассник потерял сознание после урока физкультуры.

Одноклассники позвали на помощь учителей и школьного врача, которые вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть школьника.

Инцидент произошел в школе № 181 в Академическом районе. Следственный комитет Свердловской области пока официально не комментирует произошедшее, ведется проверка. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения необходимых экспертиз.

Ранее в Подмосковье учитель умер во время урока физики в школе.