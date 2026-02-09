Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Девятиклассник, которого нашли мертвым в школьном туалете, имел проблемы с сердцем

E1: у погибшего в школе Екатеринбурга девятиклассника были проблемы с сердцем
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Причиной смерти старшеклассника в туалете екатеринбургской школы могли стать проблемы с сердцем. Об этом сообщает Е1.

По данным издания, подросток состоял на учете у кардиолога. Молодой человек почувствовал себя плохо на перемене, когда был в уборной. По информации Telegram-канала SHOT, девятиклассник потерял сознание после урока физкультуры.

Одноклассники позвали на помощь учителей и школьного врача, которые вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть школьника.

Инцидент произошел в школе № 181 в Академическом районе. Следственный комитет Свердловской области пока официально не комментирует произошедшее, ведется проверка. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения необходимых экспертиз.

Ранее в Подмосковье учитель умер во время урока физики в школе.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!