В Сенегале арестовали группу педофилов, намеренно заражавших детей ВИЧ

BBC: 14 граждан Сенегала арестовали за изнасилование детей и передачу им ВИЧ

Сотрудники правоохранительных органов Сенегала пресекли деятельность «транснациональной» группы педофилов, действовавшей с 2017 года между республикой и Францией. Об этом сообщает BBC.

Как рассказали в полиции, на прошлой неделе перед судом предстали 14 человек. Их обвиняют в организованной педофилии, сутенерстве, изнасиловании несовершеннолетних младше 15 лет и умышленной передаче ВИЧ/СПИДа.

«Злоумышленники якобы неоднократно принуждали мальчиков к «незащищенному соитию» с мужчинами, большинство из которых были ВИЧ-положительными, и снимали это на видео», — говорится в материале.

По данным правоохранительных органов, четверо обвиняемых действовали «по указанию француза, арестованного в апреле 2025 года». За это они получали денежное вознаграждение.

Суд постановил арестовать 14 подозреваемых. Заседание состоялось после завершения обысков в домах злоумышленников в нескольких районах Дакара и Каолака. При осмотре жилья полицейские изъяли предметы, предположительно, связанные с преступлениями.

В правоохранительных органах подчеркнули, что операция по поимке педофилов была проведена в сотрудничестве между Сенегалом и Францией.

