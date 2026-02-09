Размер шрифта
В Аргентине 46 человек пострадали от атаки пираний

В Аргентине 46 человек пострадали от атаки пираний
В Аргентине был закрыт популярный пляж после серии нападений пираний, в результате которых пострадали более 40 человек, пишет LADBible.

По словам спасателя Алехандро Мартина, помощь потребовалась 46 отдыхающим. Он отметил, что все травмы были серьезными, и для оказания первой помощи пришлось использовать три аптечки. У пострадавших зафиксированы укусы рук и ног: рыбы откусывали фрагменты тканей, оставляя глубокие кровоточащие раны.

После первых инцидентов спасатели приказали всем отдыхающим немедленно покинуть воду и подняли красные флаги, сигнализирующие о крайней опасности. Нескольким пострадавшим — как детям, так и взрослым — была оказана помощь в приемном отделении больницы. В медучреждении уточнили, что все пострадавшие заходили в воду в зонах, где купание официально запрещено.

По сообщениям местных СМИ, один из пострадавших лишился пальца. После того как число раненых продолжало расти, власти приняли решение полностью закрыть пляж.

Эксперты связывают рост активности пираний с высокой температурой воздуха и пониженным уровнем воды в реке. Специалисты предупреждают, что в летний период риск подобных нападений возрастает и призывают соблюдать особую осторожность.

Ранее в Бразилии пираньи устроили массовую атаку на людей.
 
