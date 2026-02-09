Житель Владивостока пожаловался на угрозы изнасилованием от полицейского

Житель Владивостока заявил об угрозах расправы и насилия, в том числе сексуального характера, со стороны человека, представившегося действующим сотрудником полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье».

По словам заявителя, тревожные сообщения начали поступать 7 февраля. Пострадавший утверждает, что сотрудник отдела полиции № 5 направлял ему в мессенджере Telegram оскорбления и угрозы, сопровождая их звонками и видеосообщениями. Автор сообщений представлялся сотрудником органов внутренних дел.

Житель Владивостока объяснил, что расценил эти действия и слова как прямую угрозу своей жизни и здоровью. По его словам, он направил официальные обращения в управление собственной безопасности МВД по Приморскому краю, а также в краевую прокуратуру. Заявитель также выразил опасения возможного давления и бездействия со стороны ведомств и попросил придать ситуации публичную огласку. Официальных комментариев правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

Ранее полицейский, угрожая ножом, похитил девушку, увез в лес и надругался над ней.