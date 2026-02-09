В Белгороде после атаки ВСУ произошло отключение водоснабжения

Демидов: около 100 тысяч абонентов в Белгороде остались без воды после атаки ВСУ

Около 100 тыс. абонентов в Белгороде остались без водоснабжения в связи с аварийным отключением электричества на водозаборах, произошедшим на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе заседания правительства Белгородской области рассказал мэр населенного пункта Валентин Демидов, передает ТАСС.

«Два насоса на водозаборе [в Белгороде] в связи со скачками электроэнергии [в результате атак ВСУ] были остановлены», — сообщил глава города.

По его словам, к текущему моменту сотрудники аварийных служб смогли восстановить подачу воды для 15 тыс. потребителей. Ожидается, что в течение часа водоснабжение появится в домах у 55 тыс. жителей, в течение трех часов — в домах еще 30 тыс. абонентов.

Как сказал Демидов, с 10:00 мск для жителей ряда улиц Белгорода начали подвозить воду. Речь идет об улицах Железнякова и Куйбышева.

Утром 9 февраля министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 69 украинских дронов. В частности, в Белгородской области сбили пять беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Белгороде начали принимать заявки на перемещение жителей в другие регионы.