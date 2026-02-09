НАТО, Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе утратили первоначальный смысл своего существования и действуют вопреки собственным принципам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS.

Глава МИД отметил, что НАТО, по его словам, не выполнило ранее данные обязательства о нерасширении на восток, которые, как он напомнил, озвучивались еще в период существования Советского Союза. Евросоюз, по оценке Лаврова, разрушил выстроенную ранее инфраструктуру сотрудничества с Россией.

Особо министр остановился на роли ОБСЕ. По его словам, организация, которая должна была опираться на принцип консенсуса и согласия всех участников, фактически подчинилась односторонним действиям Запада и отошла от своих базовых установок.

В результате, как подчеркнул Лавров, все три структуры, заявлявшие о приверженности диалогу и безопасности, фактически исчерпали себя и «отживают своей век».

