Лавров: США стремятся взять под контроль всю экономику и маршруты энергетики

Соединенные Штаты стремятся взять под свой контроль всю экономику и маршруты обеспечения всех ведущих государств энергетическими ресурсами. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS.

По словам дипломата, на европейском континенте американцы «смотрят» на взорванные в сентябре 2022 года трубы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также на украинскую газотранспортную систему и на «Турецкий поток».

Лавров также отметил, что США хотят доминировать в мировой экономике через набор инструментов, которые не соответствуют стандартам добросовестной конкуренции. Среди ярких примеров министр указал применение администрацией американского президента Дональда Трампа повышенных тарифов и санкционное давление.

В этом же интервью Лавров заявил, что США утрачивают влияние и вес в мировой экономике. По его словам, в это же время страны глобального Юга возвышаются на международной арене.

Ранее Лавров заявлял, что США превратили доллар в оружие, а Россия не отказывалась от его использования.