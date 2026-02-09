Размер шрифта
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг США и Кубы

Песков: ситуация на Кубе критическая, РФ проговаривает пути решения проблем
Alexandre Meneghini/Reuters

Ситуация на Кубе критическая, Москва проговаривает с Гаваной пути решения проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Представитель Кремля уточнил, что Россия по дипломатическим и иным каналам осуществляет интенсивные контакты с представителями Кубы.

«Скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны (Кубы — прим. ред.). Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере оказания посильной помощи», — сообщил Песков.

29 января Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Спустя два дня Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.

Издание The New York Times предположило, что коммунистическое правительство Кубы может пасть в 2026 году из-за действий Трампа.

Ранее папа Римский призвал не допустить страданий кубинцев.
 
