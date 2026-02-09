Размер шрифта
Общество

Подросток лишился пальца из-за инцидента на эскалаторе в барнаульском ТЦ

В Барнале руку мальчика затянуло в эскалатор, он потерял часть пальца
В Барнауле несовершеннолетний лишился части пальца из-за инцидента на эскалаторе в ТЦ, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Несчастный случай произошел 7 февраля в одном из городских торговых центров.

13-летний подросток, спускаясь на эскалаторе, уронил ключи в щель между перилами и движущейся лентой. Мальчик решил достать их самостоятельно, и пальцы затянуло в механизм. В результате он получил тяжелую травму руки, и врачам пришлось ампутировать одну фалангу пальца.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске ребенок лишился пальца после взрыва петарды.
 
