АвтоВАЗ раскрыл способы покупки Lada по фиксированной цене

Приобрести автомобиль Lada по выгодной стоимости можно в дилерских центрах, на онлайн-витрине завода или на торговых интернет-площадках. Об этом сообщает Motor со ссылкой на пресс-службу Волжского автозавода.

«Автомобиль по рекомендованной розничной цене (РРЦ) можно приобрести в любом официальном дилерском центре Lada в России. Также удобным способом приобрести автомобиль по РРЦ является использование официального онлайн-сервиса продаж на официальном сайте Lada. Сервис был перезапущен в октябре 2022 года как полноценная цифровая витрина», – рассказали Motor в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Онлайн-сервис на сайте Lada позволяет ознакомиться со всем модельным рядом. На нем аккумулируются реальные остатки от дилеров — более 20 тысяч автомобилей, причем 90% из них не имеют дополнительного оборудования. Через сайт можно не только сравнить модели, но и полностью оплатить покупку или оформить кредит онлайн.

С 2024 года Lada также представлена на ведущих маркетплейсах, где цена в карточке товара зафиксирована, что гарантирует прозрачность сделки для покупателя. В случае возникновения сложностей с приобретением автомобиля по РРЦ завод рекомендует обращаться на свою горячую линию.

