Ученые сообщили о мощной вспышке на Солнце в понедельник

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) произошла на Солнце утром в понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По информации ученых, вспышка класса M2.8 была зарегистрирована в 05:27 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N17W56). Ее продолжительность составила 30 минут.

8 февраля в ФГБУ «ИПГ» сообщали о двух вспышках предпоследнего класса мощности на Солнце. Первая из них класса M1.8 продолжительностью восемь минут была зарегистрирована в 14:18 мск, вторая — M1.7 продолжительностью 28 минут в 14:43 мск.

До этого в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений. Активная область Солнца под номером 4366, которая с начала февраля демонстрировала крайне высокую активность, резко перестала производить вспышки.

Ранее ученые сообщили об «очень сильном взрыве» на обратной стороне Солнца.