Политолог Дудаков: у США есть трудности с давлением на Европу и Украину

США сталкиваются с трудностями по воздействию на Европу по вопросу Украины, Вашингтон не может убедить Киев и его союзников принять условия сделки, согласованные в Анкоридже. Об этом News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, переговоры между Москвой и Вашингтоном вступают в «очень важную фазу». Однако сейчас у США есть сложности с тем, чтобы оказывать давление на своих «основных контрагентов» — европейскую партию войны и украинских лоббистов, указал Дудаков.

«И очевидные трудности образуются с тем, чтобы просто заставить европейцев и украинцев пойти на сделку, условия которой были согласованы еще в Анкоридже.

Мы указываем американцам на то, что Россия согласилась пойти на компромиссное решение», — сказал эксперт.

По его словам, сегодня США либо не хотят, либо не могут исполнить достигнутые договоренности.

В августе прошлого года Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее Лавров заметил, что Трамп не спешит отменять введенные Байденом меры против России.