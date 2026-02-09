Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Политолог объяснил, почему США не идут на достигнутые в Анкоридже договоренности

Политолог Дудаков: у США есть трудности с давлением на Европу и Украину
Kevin Lamarque/Reuters

США сталкиваются с трудностями по воздействию на Европу по вопросу Украины, Вашингтон не может убедить Киев и его союзников принять условия сделки, согласованные в Анкоридже. Об этом News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, переговоры между Москвой и Вашингтоном вступают в «очень важную фазу». Однако сейчас у США есть сложности с тем, чтобы оказывать давление на своих «основных контрагентов» — европейскую партию войны и украинских лоббистов, указал Дудаков.

«И очевидные трудности образуются с тем, чтобы просто заставить европейцев и украинцев пойти на сделку, условия которой были согласованы еще в Анкоридже.
Мы указываем американцам на то, что Россия согласилась пойти на компромиссное решение», — сказал эксперт.

По его словам, сегодня США либо не хотят, либо не могут исполнить достигнутые договоренности.

В августе прошлого года Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее Лавров заметил, что Трамп не спешит отменять введенные Байденом меры против России.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!