Наука

Назван самый полезный для здоровья тип интервального голодания

BMJ: отказ от пищи вечером снижает давление и уровень сахара в крови
Интервальное голодание эффективнее снижает артериальное давление и уровень сахара в крови, чем обычное ограничение калорий. Однако для достижения такого эффекта «пищевое окно» должно приходиться на первую половину дня. К такому выводу пришли ученые из Национального университета Тайваня. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Medicine.

Исследователи провели метаанализ клинических испытаний, в которых сравнивались разные режимы питания: классическое сокращение калорийности рациона и ограничение времени приема пищи. Такой подход, известный как интервальное или временно ограниченное питание, не требует подсчета калорий и предполагает, что вся еда потребляется в заданный промежуток дня.

Анализ показал, что важна не только продолжительность «окна приема пищи», но и его положение в течение суток. Наиболее выраженные улучшения метаболических показателей наблюдались у людей, которые ели в ранние часы дня. В этой группе эффективнее улучшались показатели, связанные с регуляцией уровня глюкозы в крови, массой тела и состоянием сердечно-сосудистой системы.

Худшие результаты были зафиксированы при сочетании позднего приема пищи и длительного временного окна, когда еда потреблялась во второй половине дня и вечером. При этом поздний прием пищи при коротком «окне» не оказывал столь же выраженного негативного эффекта, что указывает на сложное взаимодействие времени и продолжительности питания.

По словам авторов, полученные данные подтверждают принципы хронопитания: обмен веществ подчиняется циркадным ритмам, и организм эффективнее перерабатывает пищу в первой половине дня. Учет этих биологических ритмов может играть ключевую роль в профилактике нарушений обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее была названа группа продуктов, повышающих риск инфаркта и инсульта.
 
