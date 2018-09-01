Источник: самолет из Москвы загорелся в аэропорту Сочи

Следовавший из Москвы пассажирский самолет загорелся после посадки в аэропорту Сочи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали четыре человека.

Пассажирский Boeing 737 приземлился в аэропорту со второй попытки, однако экипаж не удержал воздушное судно, и оно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

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После этого самолет столкнулся с ограждением, у него загорелся левый двигатель. Проводится эвакуация пассажиров.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после дебоша в самолете Москва-Душанбе.

По данным следствия, один из пассажиров начал вести себя неадекватно, после чего ударил проводника.