Из-за убийства Захарченко в ДНР увеличен комендантский час

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Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников объявил об увеличении продолжительности комендантского часа на территории ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, комендантский час будет увеличен на два часа, он будет начинаться раньше — с 23.00.

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Как отмечается, комендантский час действует в ДНР с начала военного конфликта. Он действовал с 23.00 до 5.00 до июльского указа погибшего главы ДНР Александра Захарченко. Согласно указу комендантский час начинался позже — в 01.00 — и длился также до 5.00.

31 августа в ресторане в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко. Министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.

Ранее стало известно, что в ДНР объявили план «Перехват».