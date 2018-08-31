Путин принес соболезнования жителям Донбасса в связи с гибелью главы ДНР
Президент России Владимир Путин принес глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко его родным и близким, а также всем жителям Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
По мнению Путина, Захарченко был народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса, который встал на защиту края в непростое время, взяв на себя огромную личную ответственность.
«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», — сказал Путин.
Российский лидер считает, что сделавшие ставку на дестабилизацию ситуации на юго-востоке Украины пытаются «поставить народ Донбасса на колени». Также Путин выразил надежду, что организаторы и исполнители преступления понесут наказание.
«Россия всегда будет вместе с вами», — добавил Путин.
Ранее в МИД России заявили, что Москва считает убийство Захарченко терактом.