Источник назвал причину смерти Захарченко
Источник в правительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате тяжелого ранения в голову. Слова источника передает РИА «Новости».
«Глава ДНР скончался от тяжелого ранения в голову», — сказал источник.
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Также он рассказал, что взрыв в кафе «Сепар», где находился Захарченко, повредил большую площадь. Он подчеркнул, что ранение, которое получил глава ДНР, несовместимо с жизнью.
Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что покушение на Захарченко могло быть результатом междоусобных войн. В МИД России в свою очередь посчитали, что за покушением на Захарченко стоит «киевский режим».