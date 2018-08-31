В ОНК рассказали о зарплате Улюкаева в колонии

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала о зарплате, которую бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев будет получать на должности библиотекаря в тверской колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в том случае, если Улюкаев будет работать в стандартном режиме, он сможет получать свыше 11 тысяч рублей. Меркачева отметила, что пока он еще такую зарплату не получал.

Реклама

«Сейчас оклад Улюкаева на должности библиотекаря колонии ИК-1 тверской области вместе со всеми надбавками составляет 11 163 рубля. Сейчас он еще такую зарплату не получал из-за того, что несколько раз находился на больничном», — сказала Меркачева.

Она добавила, что в последний раз его госпитализировали 17 августа, и он до сих пор находится в больнице. По мнению Меркачевой, за примерное поведение у Улюкаева есть все шансы выйти по условно-досрочному освобождению (УДО).

Ранее сообщалось, что со счетов Улюкаева по решению суда спишут 130 млн рублей.