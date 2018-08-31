В центре Донецка произошел взрыв в кафе, есть жертвы
В результате взрыва в кафе в центре Донецка погиб человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«По предварительным данным, один погибший и трое пострадавших», — сказал источник.
Отмечается, что кафе находилось рядом с резиденцией главы ДНР Александра Захарченко.
На месте работают правоохранители. Подробностей инцидента в настоящее время нет.
В прошлом году в Донецке в результате взрыва, устроенного с целью покушения на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева пострадали восемь человек. Покушение на Тимофеева, который также занимает пост заместителя председателя Совета министров ДНР, произошло на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха.