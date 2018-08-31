СК: версия Польши о крушении самолета Качиньского из-за взрыва не подтвердилась

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что у российских следователей нет сомнений в причинах крушения самолета Ту-154М, который разбился в Смоленске в 2010 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Петренко, трагедия произошла из-за ряда факторов, в числе которых ошибочные действия экипажа и непринятие командиром своевременных действий, а также отсутствие требуемых действий и должной реакции при многократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли. В ведомстве подчеркнули, что все версии польской стороны были проверены, но не подтвердились.

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«В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета», — сказала Петренко.

Она добавила, что, несмотря на это, пожелание польской стороны о проведении еще одного осмотра фрагментов будет выполнено.

Ранее сообщалось, что следователи России и Польши дополнительно осмотрят элементы самолета Ту-154М.