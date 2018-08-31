Москва попала в лидеры рейтинга самых фотографируемых городов мира

Москва попала в тройку лидеров, составленного Dreamstime рейтинга самых фотографируемых городом мира. Об этом сообщает Travel Pulse.

Согласно предоставленным данным, Москва заняла вторую строчку списка, уступив место Нью-Йорку. На третьем месте находится Лондон.

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Также в топ-10 самых фотографируемых город попали Бангкок, Париж, Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин и Сингапур.

Ранее британский журнал The Economist составил рейтинг Global Liveability Ranking 2018, в котором названы города с наилучшими условиями для комфортного проживания. Первую строчку рейтинга заняла австрийская столица Вена, на втором месте оказался австралийский Мельбурн, а на третьем — японский город Осака.