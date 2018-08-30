СМИ назвали возможное место обучения дочерей Порошенко

Дочери украинского лидера Петра Порошенко могли поступить в один из университетов в Великобритании. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на СМИ Украины.

Как отмечается, Евгения и Александра закончили британский колледж Concord College. В настоящее время они не зачислены ни в одно из высших учебных заведений на родине, поэтому в СМИ появилась информация о возможном продолжении их обучения в Лондоне.

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Согласно имеющимся данным, сын президента Украины принял решение учиться в Лондонской школе экономки и политических наук. Кроме того, он учился в парижском Европейском институте управления бизнесом.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе первой леди Украины пообещали обнародовать информацию о том, где будут учиться девушки, до 1 сентября.