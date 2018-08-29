СК возбудил уголовное дело после беспорядков в пермской колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после беспорядков в ИК-37 в городе Чусовой. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Пермскому краю.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 321 УК России (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

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По данным следствия, в ночь на 18 августа один из осужденных попытался организовать беспорядки в колонии.

«Для этого он применил насилие в отношении другого осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению, и из мести за оказанное им содействие администрации исправительной колонии», — говорится в сообщении.

Ранее в ОНК рассказали о подробностях беспорядков в пермской колонии.