В Москве в квартире нашли труп мужчины, умершего восемь лет назад

На западе Москвы в квартире обнаружили скелетированные останки тела мужчины, который умер около восьми лет назад. Об этом сообщается на сайте СК по столице.

Труп был найден в квартире одного из жилых домов, который расположен по улице Кременчугской.

«По предварительным данным, смерть наступила более восьми лет назад», — говорится в сообщении.

Реклама

Следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что личность погибшего пока не установлена.

Ранее на юго-западе Москвы в парке обнаружили чемодан с человеческим телом.