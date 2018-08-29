В Москве в квартире нашли труп мужчины, умершего восемь лет назад
На западе Москвы в квартире обнаружили скелетированные останки тела мужчины, который умер около восьми лет назад. Об этом сообщается на сайте СК по столице.
Труп был найден в квартире одного из жилых домов, который расположен по улице Кременчугской.
«По предварительным данным, смерть наступила более восьми лет назад», — говорится в сообщении.
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Следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Отмечается, что личность погибшего пока не установлена.
Ранее на юго-западе Москвы в парке обнаружили чемодан с человеческим телом.