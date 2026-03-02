Размер шрифта
Названа пряность, способная улучшить настроение

F&F: два соединения шафрана могут смягчать нарушения настроения
manhattan_art/Shutterstock/FOTODOM

Биоактивные компоненты шафрана могут улучшать настроение, влияя на активность мозга несколькими путями. К такому выводу пришли исследователи из Университет Бордо. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте на мышах ученые изучили два основных соединения шафрана — кроцины и сафранал. Первое отвечает за характерный ярко-красный цвет шафрана, он обладает антиоксидантными и нейропротективными свойствами. Второе соединение обеспечивает уникальный аромат пряности. Ранее эксперименты на мышах показали, что высокие дозировки сафранала снижают тревожное поведения и улучшают показатели памяти.

В новом исследовании оба вещества снижали выраженность депрессивноподобного поведения, однако задействовали разные нейробиологические механизмы.

Кроцины преимущественно влияли на дофаминовую систему. Исследователи зафиксировали изменения уровня дофамина и активности связанных с ним рецепторов в префронтальной коре и стриатуме — областях мозга, играющих ключевую роль в мотивации и эмоциональной регуляции.

Сафранал действовал иначе. Он воздействовал на кинурениновый путь — метаболическую систему, связанную с воспалением и образованием нейроактивных метаболитов. Под влиянием сафранала баланс смещался в сторону соединений с нейропротекторными свойствами, что может снижать потенциальное повреждающее действие воспалительных процессов на нервную ткань.

Кроме того, ученые впервые подтвердили, что после перорального приема сафранал обнаруживается не только в крови, но и непосредственно в ткани мозга. Это указывает на его способность преодолевать биологические барьеры и потенциально оказывать прямое влияние на нейрональные процессы.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на животных моделях, поэтому говорить о клиническом применении пока рано. Тем не менее работа уточняет механизмы действия компонентов шафрана и усиливает интерес к их возможному использованию в качестве функциональных агентов для поддержки при нарушениях настроения.

Ранее россиянам назвали 7 полезных приправ, которые важно употреблять в зимне-весенний период.

 
