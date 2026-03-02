Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Кувейте задержан пилот сбитого Ираном американского истребителя

SNN: в Кувейте задержали пилота истребителя ВВС США, сбитого иранской ракетой
snn.ir

Силы безопасности Кувейта задержали пилота американского истребителя, сбитого в небе над страной. Об этом сообщил иранский телеканал SNN.

Пилот успел катапультироваться во время перехвата самолета иранской ракетой. Он приземлился на территории Кувейта и, по утверждениям телеканала, был сразу задержан.

На кадрах, опубликованных SNN, правоохранители общаются с пилотом на английском языке. Затем летчика разместили в багажнике автомобиля.

Утром 2 марта иранское агентство Tasnim сообщило, что Вооруженные силы Ирана сбили американский истребитель в небе над Кувейтом. Как уточнил портал Clash Report, речь идет о самолете F-15. Пилот успел катапультироваться. На видео сняли момент, как он спускается на землю на парашюте. Официального подтверждения этой информации со стороны ВВС США не было.

В этот же день силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили американский беспилотник MQ9 Reaper в небе над городом Исфахан в Исламской Республике. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Как объяснил американский президент Дональд Трамп, поводом стало «иссякшее терпение» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее СМИ узнали о реакции Европы на решение Трампа атаковать Иран.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!