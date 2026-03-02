В Кувейте задержан пилот сбитого Ираном американского истребителя

Силы безопасности Кувейта задержали пилота американского истребителя, сбитого в небе над страной. Об этом сообщил иранский телеканал SNN.

Пилот успел катапультироваться во время перехвата самолета иранской ракетой. Он приземлился на территории Кувейта и, по утверждениям телеканала, был сразу задержан.

На кадрах, опубликованных SNN, правоохранители общаются с пилотом на английском языке. Затем летчика разместили в багажнике автомобиля.

Утром 2 марта иранское агентство Tasnim сообщило, что Вооруженные силы Ирана сбили американский истребитель в небе над Кувейтом. Как уточнил портал Clash Report, речь идет о самолете F-15. Пилот успел катапультироваться. На видео сняли момент, как он спускается на землю на парашюте. Официального подтверждения этой информации со стороны ВВС США не было.

В этот же день силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили американский беспилотник MQ9 Reaper в небе над городом Исфахан в Исламской Республике. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Как объяснил американский президент Дональд Трамп, поводом стало «иссякшее терпение» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

