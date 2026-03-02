Размер шрифта
У Умара Джабраилова перед смертью заблокировали счета ИП

Baza: счета ИП бывшего сенатора Джабраилова заблокировали перед смертью
Евгений Биятов/РИА Новости

У бывшего сенатора Умара Джабраилова перед смертью заблокировали счета ИП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что первая блокировка счетов экс-сенатора произошла летом из-за непредоставления налоговой декларации.

«20 февраля часть других счетов его (Джабраилова. — «Газета.Ru») ИП заблокировали в разных банках. <...> Февральская блокировка была связана с долгом в 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Baza, в последнее время Джабраилов искал новые источники дохода. В частности, три месяца назад он стал амбассадором нового проекта «1,62 Development». Компания занималась строительством объектов любой сложности, согласно девизу «Мы возрождаем города Новороссии» — в новых регионах РФ.

2 марта Telegram-канал Mash сообщал, что бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова нашли мертвым в Москве.

Позже в правоохранительных органах подтвердили РИА Новости информацию о смерти бывшего сенатора. По словам собеседника агентства, мужчина был найден с огнестрельным ранением в квартире в Москве, он скончался в больнице.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 года он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами в России – «Охотным Рядом» и «Смоленским пассажем», а также жилым комплексом «Кунцево», гостиницей «Россия» и др. В 2004–2009 годах бизнесмен занимал кресло сенатора от Чеченской республики.

В 2017 году Джабраилов стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после стрельбы в воздух из наградного пистолета в номере отеля. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей. Свою вину экс-сенатор признал и раскаялся в содеянном, оставшись «более чем довольным приговором». В 2018 году его исключили из партии «Единая Россия».

Ранее Умар Джабраилов рассказал о дружбе с Пи Дидди.

 
