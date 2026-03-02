Размер шрифта
Прокурор запросил для Шульман почти два года лишения свободы заочно

Прокурор просит приговорить Шульман к году и 11 месяцам лишения свободы заочно
Евгений Биятов/РИА Новости

Прокуратура затребовала приговорить к одному году и 11 месяцам лишения свободы политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которую обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«В ходе прений сторон прокурор потребовал для Шульман 1 год и 11 месяцев заочно», — сказал собеседник агентства.

Дело в отношении политолога рассматривается в участке мирового судьи № 384 в Москве.

Летом прошлого года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах.

В марте МВД России объявило Шульман в федеральный розыск. Статья УК, по которой разыскивали политолога, тогда не раскрывалась. При этом карточка Шульман пропала из базы розыска МВД РФ спустя два дня после появления.

Ранее золовку иноагента Шульман обвинили в растрате.

 
