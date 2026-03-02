Прокурор запросил для Шульман почти два года лишения свободы заочно

Прокурор просит приговорить Шульман к году и 11 месяцам лишения свободы заочно

Прокуратура затребовала приговорить к одному году и 11 месяцам лишения свободы политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которую обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«В ходе прений сторон прокурор потребовал для Шульман 1 год и 11 месяцев заочно», — сказал собеседник агентства.

Дело в отношении политолога рассматривается в участке мирового судьи № 384 в Москве.

Летом прошлого года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах.

В марте МВД России объявило Шульман в федеральный розыск. Статья УК, по которой разыскивали политолога, тогда не раскрывалась. При этом карточка Шульман пропала из базы розыска МВД РФ спустя два дня после появления.

