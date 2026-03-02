Размер шрифта
Российские туристы пожаловались на крупные штрафы за отмену туров в ОАЭ

SHOT: туроператоры штрафуют россиян за отказы от туров в ОАЭ
Reuters

Российские туроператоры решили не возвращать средства туристам, которые на фоне конфликта на Ближнем Востоке отменяют туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

В публикации отмечается, что россияне начали сдавать туры, запланированные на апрель. За эти отказы туроператоры начали выписывать путешественникам «огромные штрафы».

Ряд компаний включают в стоимость фактически понесенные расходы, а также учитывают удерживаемую гостиницами ОАЭ стоимость при отмене брони. По данным издания, россиянам не удается вернуть и деньги за авиабилеты, авиакомпании удерживают половину уплаченной суммы.

По словам одной из туристок, она запросила у турагентства возврат за тур, который был запланирован на 4 марта. Его стоимость составляла 307,1 тысячи рублей. В компании россиянке заявили, что вся эта сумма будет списана в качестве штрафа.

До этого сообщалось, что власти эмирата Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов на фоне конфликта Ирана, Израиля и США.

Ранее сообщалось, что россиян начали выселять из отелей Дубая.

 
