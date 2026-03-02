Размер шрифта
Глава ФИФА предложил удалять футболистов, прикрывающих рот во время разговоров

Инфантино предложил удалять прикрывающих рот игроков во время разговора на поле
Hamad I Mohammed/Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил удалять футболистов с поля, если те прикрывают рот во время разговоров, передает телеканал Sky News.

«Если игрок прикрывает рот рукой и говорит что-то с расистским подтекстом, его, очевидно, следует удалить с поля. Мы должны исходить из того, что он сказал что-то, чего говорить не должен был, иначе ему не нужно было бы прикрывать рот», — заявил Инфантино.

17 февраля в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» принимал «Бенфику». Счет открыл Винисиус Жуниор и в провокационном стиле отпраздновал у углового флажка, чем изначально вызвал недовольство у фанатов португальского клуба. Позже бразилец обратился к судье с жалобой на расистские высказывания со стороны Джанлуки Престианни. Во время словесной перепалки игрок португальского клуба прикрывал рот футболкой.

Итогом разбирательств со стороны УЕФА стало отстранение Престианни от участия в ответной игре на основании статьи 14 дисциплинарного регламента, предусматривающей наказание за дискриминационные проявления.

Ранее в «Бенфике» заявили, что карьера Джанлуки Престианни в клубе будет закончена.

 
