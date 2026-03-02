Глава ФИФА предложил удалять футболистов, прикрывающих рот во время разговоров

Инфантино предложил удалять прикрывающих рот игроков во время разговора на поле

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил удалять футболистов с поля, если те прикрывают рот во время разговоров, передает телеканал Sky News.

«Если игрок прикрывает рот рукой и говорит что-то с расистским подтекстом, его, очевидно, следует удалить с поля. Мы должны исходить из того, что он сказал что-то, чего говорить не должен был, иначе ему не нужно было бы прикрывать рот», — заявил Инфантино.

17 февраля в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» принимал «Бенфику». Счет открыл Винисиус Жуниор и в провокационном стиле отпраздновал у углового флажка, чем изначально вызвал недовольство у фанатов португальского клуба. Позже бразилец обратился к судье с жалобой на расистские высказывания со стороны Джанлуки Престианни. Во время словесной перепалки игрок португальского клуба прикрывал рот футболкой.

Итогом разбирательств со стороны УЕФА стало отстранение Престианни от участия в ответной игре на основании статьи 14 дисциплинарного регламента, предусматривающей наказание за дискриминационные проявления.

Ранее в «Бенфике» заявили, что карьера Джанлуки Престианни в клубе будет закончена.