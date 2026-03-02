Российский дипломат назвал цель операции США и Израиля в Иране

Заявления властей США и Израиля свидетельствуют о том, что единственной целью ударов по Ирану является смена власти в этой стране и полное разрушение ее государственности. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.

«Иными словами, декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для решения этой единственной задачи», — сказал российский дипломат на специальной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации вокруг Ирана.

Ульянов подчеркнул, что происходящее в Иране имеет прямое отношение к мандату МАГАТЭ, который направлен на развитие международного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, и требует незамедлительной реакции.

До этого президент США Дональд Трамп объяснил, что атака на Иран произошла для того, чтобы предотвратить передачу стране ядерное оружие. По словам американского лидера, Исламская Республика должна была получить его «в течение двух недель», поэтому нельзя было медлить. Глава Белого дома также заявил, что его ничего не беспокоит: он делает то, что правильно, и это работает.

Ранее в Иране объявили джихад против США и Израиля.