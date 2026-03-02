Британия привлечет украинских экспертов для отражения атак иранских дронов

Британия призвала экспертов с Украины для защиты стран Персидского залива от БПЛА

Великобритания планирует привлечь украинских экспертов для помощи в перехвате иранских беспилотников над странами Персидского залива. Об этом сообщил премьер-министр королевства Кир Стармер в соцсети Х.

Стармер подчеркнул, что Британия не присоединится к ударам США и Израиля по Ирану, но будет оказывать помощь партнерам из стран Персидского залива в отражении иранских атак.

«А также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны, которые атакуют их», — написал он.

По его словам, Лондон помнит «ошибки Ирака», поэтому не будут атаковать страну, но поскольку республика проводит тактику «выжженной земли», то коллективная самооборона союзников поддерживается.

Это лучший способ устранить насущную угрозу и предотвратить дальнейшее обострение ситуации, добавил премьер.

1 марта военно-морская база Франции в Абу-Даби подверглась атаке иранских беспилотников.

