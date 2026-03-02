Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Британия привлечет украинских экспертов для отражения атак иранских дронов

Британия призвала экспертов с Украины для защиты стран Персидского залива от БПЛА
Frank Augstein/AP

Великобритания планирует привлечь украинских экспертов для помощи в перехвате иранских беспилотников над странами Персидского залива. Об этом сообщил премьер-министр королевства Кир Стармер в соцсети Х.

Стармер подчеркнул, что Британия не присоединится к ударам США и Израиля по Ирану, но будет оказывать помощь партнерам из стран Персидского залива в отражении иранских атак.

«А также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны, которые атакуют их», — написал он.

По его словам, Лондон помнит «ошибки Ирака», поэтому не будут атаковать страну, но поскольку республика проводит тактику «выжженной земли», то коллективная самооборона союзников поддерживается.

Это лучший способ устранить насущную угрозу и предотвратить дальнейшее обострение ситуации, добавил премьер.

1 марта военно-морская база Франции в Абу-Даби подверглась атаке иранских беспилотников.

Ранее МИД Ирана объяснил странам Персидского залива, почему их атакуют.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!