Израиль не готовится к наземному вторжению в Ливан

В ЦАХАЛ заявили об отсутствии планов наземного вторжения Израиля в Ливан

Израиль в настоящий момент не ведет подготовку к наземному вторжению в Ливан на фоне сведений о возможном присоединении шиитского движения «Хезболла» к военным действиям в регионе. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани, передает РИА Новости.

«На земле нет ничего, что указывало бы на скорое начало наземного вторжения или подготовку к нему, но, повторюсь, мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказал он на брифинге.

По словам представителя ЦАХАЛ, военное присутствие Израиля в пяти приграничных зонах на территории Ливана осталось таким же, каким оно было в момент вступления в силу режима прекращения огня.

Шошани подчеркнул, что еврейское государство расширило присутствие военного контингента на своей стороне границы, чтобы быть готовым к обороне в случае нападения.

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Военные заявили, что удары последовали в ответ на ракетный обстрел территории северного Израиля силами шиитского движения.

Ранее Иран пообещал США и Израилю «удар такой силы, с какой они не сталкивались».