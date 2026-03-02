Размер шрифта
Актер из «Интернов» умер от рака

Актер Александр Зиновьев скончался на 80-м году жизни
Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова

Российский актер Александр Зиновьев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга покойного — Дмитрия Минаева.

По словам Минаева, Зиновьев скончался 27 февраля. Причиной смерти собеседник назвал рак.

Александра Зиновьева не стало за месяц до 80-летия.

С 2003 по 2016 год актер играл в популярных сериалах «Интерны», «Глухарь», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... -3», фильмах «Сатисфакция» и «Гибель Империи». В последние годы Зиновьев проживал в одной из деревень Киржачского района Владимирской области.

Накануне умер екатеринбургский драматург Николай Коляда. По словам близких Коляды, у него диагностировали двустороннее воспаление легких. В последние дни драматург находился без сознания.

Ранее на 58-м году жизни умер актер из «Бригады» Владимир Довжик.

 
