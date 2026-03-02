В Российском союзе туриндустрии заявили и многомиллионных потерях из-за ситуации на Ближнем Востоке

РСТ: туроператоры РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке теряют $1,5 млн в день

Потери туроператоров России из-за вынужденного продления размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока на фоне конфликта Ирана, Израиля и США, составляют около $1,5 млн в день. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) в Telegram-канале.

Отмечается, что в случае продолжения конфликта ущерб составит десятки миллионов долларов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Абу-Даби начал выпускать и принимать самолеты.