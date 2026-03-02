В Иране рассказали об ударе по дата-центру Amazon в ОАЭ

Fars: КСИР 1 марта нанес удар дронами по дата-центру Amazon в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 1 марта атаковал дата-центр Amazon Web Services (AWS) в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает иранское агентство Fars, передает ТАСС.

«Источники сообщили, что атака была осуществлена боевыми дронами Корпуса стражей исламской революции», — говорится в сообщении.

Пожарная служба была вынуждена отключить основное электроснабжение и резервные генераторы для тушения пожара.

ОАЭ переживают последствия ответных ракетных и беспилотных ударов Ирана, последовавших за атаками США и Израиля на Иран 28 февраля. Иранские удары затронули аэропорты, порты и жилые районы по всей стране и в регионе Персидского залива.

Накануне Reuters со ссылкой на AWS сообщил, что электроснабжение центра обработки данных в Объединенных Арабских Эмиратах было временно отключено после того, как в объект «попали посторонние предметы, вызвав искры и пожар».

Ранее Трамп рассказал, сколько продлится операция в Иране.